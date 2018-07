Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França vence a Bélgica e apura-se para a final do Mundial

Franceses marcaram o único golo da partida.

Por Lusa | 20:54

A França venceu esta terça-feira a Bélgica por 1-0 e qualificou-se pela terceira vez na sua história para a final de um Mundial de futebol.



Em São Petersburgo, na Rússia, foi o central Samuel Umtiti a dar o golo da vitória aos franceses, com um cabeceamento aos 51 minutos, a corresponder a um canto de Griezmann, antecipando-se a Fellaini.



A França disputará no domingo a sua terceira final em campeonatos do mundo, depois de ter vencido a competição em casa, em 1998 frente ao Brasil, e ter perdido a final de 2006 diante da Itália, numa edição disputada na Alemanha.



Na final do Mundial2018, os franceses vão defrontar o vencedor do encontro entre Croácia e Inglaterra, cuja meia-final se disputa na quarta-feira, em Moscovo (19h00 horas de Lisboa).