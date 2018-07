Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra de volta às meias-finais no Mundial

Seleção inglesa bateu a Suécia por 2-0.

Por Daniel Monteiro | 11:55

Após muitos momentos de frustração e de uma ausência regular dos momentos de decisão, a Inglaterra parece estar a dar-se bem com os ares da Rússia e segue imparável. A formação de Gareth Southgate venceu a Suécia (2-0) e quebrou um jejum de 28 anos sem marcar presença em meias-finais de Campeonatos do Mundo... o futebol parece mesmo estar de volta a casa [Inglaterra é considerada a pátria do futebol]!



Quanto à partida pode ser definida como: o pragmatismo inglês levou a melhor sobre a frieza nórdica. O braço de ferro entre ingleses, que tentavam fazer mossa na defesa adversária sempre que possível, e os suecos, que recorriam a um estilo de jogo mais direto, foi quebrado à meia hora de jogo, quando Maguire, no meio dos centrais suecos, cabeceou para o fundo das redes.



A partida continuou sempre muito equilibrada mas a equipas dos três leões iria voltar a ter ‘cabeça’ para aumentar a vantagem. Aos 59 minutos, Jesse Lingard descobriu Dele Alli no interior da área e o médio do Tottenham a estabeleceu o resultado final através de outro belo golpe de cabeça. Também o guardião Pickford esteve em grande, ao fechar constantemente a porta às ameaças suecas.



O sonho lá vai comandando os ingleses... à medida que a prova se aproxima do final.