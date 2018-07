Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra vence frente à Suécia e apura-se para as meias-finais do Mundial

Equipa sueca viu assim chegar ao fim a sua participação no campeonato.

Por Lusa | 16:51

A Inglaterra apurou-se este sábado para as meias-finais do Mundial2018 de futebol, depois de vencer a Suécia, por 2-0, regressando 28 anos depois a esta fase de um campeonato mundial.



Harry Maguire (30) e Dele Alli (59) marcaram os golos dos ingleses, que chegam pela terceira vez a umas meias-finais, depois de 1966 (2-1 a Portugal), rumo ao título, e 1990, quando foram derrotados por 4-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, frente à RFA.



Na meia-final, os ingleses vão defrontar o vencedor do encontro entre a anfitriã Rússia e a Croácia, que se disputa ainda este sábado em Sochi.