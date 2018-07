Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda-redes põem França nas ‘meias’ do Mundial

Lloris manteve os gauleses à frente e Muslera deu um gigantesco ‘frango’ no 2-0.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:26

A França tinha feito o 1-0 há apenas quatro minutos - cabeçada de Varane a livre de Griezmann - quando, aos 44’, o seu guarda-redes, Lloris, impediu o empate com uma grande defesa.



Os gauleses foram a vencer para o intervalo e pouco após o regresso, aos 61’, o guardião do Uruguai, Muslera, deu um ‘frango’ monumental, empurrando para as redes um remate de Griezmann à figura.



A França avança para as ‘meias’ de forma justa. Controlou um Uruguai carente de Cavani - o carrasco de Portugal nos ‘oitavos’, em que se lesionou. A exibição francesa não foi fulgurante, mas funcionou. Mbappé até se fantasiou de Neymar, fingindo agressão e gerando confusão. Aos 88’, Giménez chorava. Foi a face de um Uruguai que tentou, sem sucesso.