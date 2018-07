Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbappé afasta Lionel Messi

Estrela argentina ofuscada pelo menino de 19 anos.

Por Cláudia Marques | 10:08

A Argentina de Lionel Messi está fora do Mundial. A alviceleste caiu aos pés da vice-campeã europeia, França, e de um menino de apenas 19 anos, Mbappé, que mostrou que a juventude não significa imaturidade ou inexperiência.



A França esteve sempre melhor e podia ter marcado logo aos 9 minutos, momento em que Griezmann atirou com força contra a barra da baliza de Armani. Dois minutos mais tarde, Mbappé saiu com a bola a partir do meio-campo gaulês e foi veloz em direção à área adversária. Acabou por ser derrubado por Marcos Rojo em zona proibida. O penálti foi prontamente assinalado e Griezmann abriu a contagem. Ainda antes do intervalo, Di María restabeleceu a igualdade, com um grande remate de pé esquerdo.



A reviravolta argentina aconteceu no início da segunda parte, numa jogada de Messi, em que Mercado só teve de dar um toque.



Os franceses voltaram a ganhar força e a superiorizar-se. Aos 57' Pavard usou o pé direito para fazer o 2-2. Depois, seguiu-se um show de Mbappé. Primeiro, voltou a colocar os gauleses na frente, com um remate na cara do guarda-redes.



Depois, aumentou a diferença finalizando uma grande jogada coletiva da equipa de Didier Deschamps, com a bola a passar por Matuidi e Giroud. Já em tempo de compensação Messi serviu Agüero para um golo de cabeça, que já de nada valeu.