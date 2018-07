Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção sueca retirada do hotel após falso alerta de incêndio

Jogadores tiveram um acordar sobressaltado num dia decisivo frente à Inglaterra.

12:49

Os jogadores da seleção sueca foram retirados dos quartos de hotel após um alerta de incêndio cerca das 8h30 da manhã, no dia em que defrontam a Inglaterra nos quartos-de-final do Mundial.



O alerta, que se veio a provar falso, terá sido acionado devido a um hóspede ter fumado no quarto ou por alguém ter carregado no botão de emergência inadvertidamente, avança o The Sun.



A verdade é que o sono dos futebolistas foi interrompido e os suecos tiveram de esperar no átrio do hotel de cinco estrelas em Samara, na Rússia, até que as autoridades percebessem que não havia perigo.



"Estavam irritados e aborrecidos" com a situação, disse uma fonte à publicação britânica.



Suécia e Inglaterra defrontam-se este sábado a partir das 15 horas.