Suécia vence Suíça e segue para os quartos de final

Equipa venceu por 1-0, esta terça-feira, e continua no Mundial 2018.

A Suécia qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial de futebol de 2018, fase que não atingia há 24 anos, ao bater a Suíça por 1-0, em encontro dos 'oitavos', disputado em São Petersburgo, na Rússia.



Um golo de Emil Forsberg, com a ajuda de um desvio no defesa helvético Manuel Akanji, aos 66 minutos, selou o triunfo dos nórdicos, que garantiram um lugar no 'top 8' pela sétima vez na sua história.



Nos quartos de final, os suecos, finalistas vencidos em 1958, terceiros em 1950 e 1994 e quartos em 1938, vão defrontar no sábado, em Samara, o vencedor do embate de hoje entre Colômbia e Inglaterra.