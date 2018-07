Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França e Bélgica discutem acesso à final do Mundial 2018

Primeira meia-final acontece na tarde desta terça-feira.

Por Raul Teixeira | 13:49

França e Bélgica discutem esta tarde de terça-feira (19h00), em São Petersburgo, a primeira vaga na final do Mundial de futebol, que terá lugar no próximo domingo.



A formação francesa, após a fase de grupos, deixou pelo caminho Argentina (4-3) e Uruguai (2-0), nos oitavos e quartos de final, respetivamente, mas o guarda--redes Hugo Lloris (Tottenham) mantém o respeito pela seleção belga: "Vamos precisar da melhor França. A Bélgica é a equipa que mais exige esforços dos adversários, devido às suas capacidades ofensiva e defensiva. Os seus jogadores são rápidos e eficazes. Vamos necessitar de toda a concentração. No jogo com os japoneses eles ganharam confiança, ao conseguirem vencer (3-2) um jogo de loucos. E depois ainda superaram o grande favorito Brasil (2-1)", disse terça-feira em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Já Eden Hazard, capitão da Bélgica, fez uma revelação documentada com uma foto nas redes sociais, na qual surge com a camisola da França junto dos irmãos Kylian e Thorgan, em crianças.



"Éramos adeptos de França porque crescemos com a imagem da equipa que em 1998 venceu o Mundial." Os tempos mudaram e a camisola agora é outra.



Na outra meia-final (quarta-feira, às 19h00), Inglaterra vai defrontar a Croácia.