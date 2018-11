Varandas apupado na chegada do Sporting aos Açores

uas centenas de adeptos revoltados com o presidente, após despedimento de Peseiro. Holandês Marcel Keiser próximo de ser o próximo treinador.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Frederico Varandas foi apupado à chegada aos Açores (onde o Sporting joga com o Santa Clara às 17h30 deste domingo) por cerca de duas centenas de adeptos, insatisfeitos com a situação do treinador e pelo facto de não ter sido permitido um contacto mais próximo com os jogadores.

O presidente do Sporting foi dos primeiros a sair do aeroporto e foi recebido com assobios, com adeptos a protestarem pela instabilidade causada com o despedimento de José Peseiro e a substituição por Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, que assumiu a equipa de forma interina. Mas se o ambiente foi hostil para o líder leonino, o mesmo não aconteceu com o plantel, que foi recebido com palavras de incentivo.

Ainda em Lisboa, Varandas reiterou que já "está escolhido" o sucessor de Peseiro. "Está acertado com ele. Não posso dizer quem é, porque falta acertar a rescisão com o clube com o qual está a trabalhar", disse, no Aeroporto de Lisboa.

O líder leonino assumiu "um interesse real" na contratação de Leonardo Jardim, mas o ex-treinador do Mónaco não pretende, no curto prazo, "regressar a Portugal".

Varandas explicou também o processo de despedimento de Peseiro, após a derrota com o Estoril (2-1) para a Taça da Liga. "Não gosto de tomar decisões a quente. Às 10h00 [de quinta-feira] decidi que o melhor para o Sporting era que José Peseiro não continuasse como treinador", afirmou, revelando que há uma cláusula de confidencialidade no acordo de rescisão com o técnico, sem concretizar. Disse, ainda, que "Peseiro fez o melhor que pôde", mas lembrou que "nas últimas cinco épocas não terminou uma nos clubes por onde passou".

O presidente dos leões aproveitou para responder a Luís Filipe Vieira, homólogo do Benfica, aludindo ao processo E-Toupeira: "Sobre o doutor Luís Filipe Vieira, fiquei sensibilizado com a preocupação da longevidade do meu mandato. Pode contar com o Sporting na luta pela verdade desportiva, pela valorização do futebol português e que seremos implacáveis na luta contra a corrupção".



Marcel Keizer é o eleito



O holandês Marcel Keizer, de 49 anos, é o eleito para substituir Peseiro no Sporting. Keizer teve uma curta passagem pelo Ajax (treinou a equipa B e depois a principal). Está no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, clube no qual trabalha João Pedro Araújo, escolhido de Varandas para liderar departamento médico dos leões.



Tiago Fernandes promete empenho: "vivos e na luta"



"Estamos vivos, estamos na luta e queremos vencer. O plantel do Sporting é muito rico e os jogadores têm experiência suficiente para ultrapassar estes momentos. O que se passou nunca é bom, mas dependemos de nós e temos de demonstrar a nossa qualidade e uma grande atitude." Foi desta forma que Tiago Fernandes, treinador interino dos leões, abordou o jogo deste domingo com o Santa Clara e o despedimento de José Peseiro, após a derrota com o Estoril (2-1) na Taça da Liga.



O treinador, de 37 anos, sentiu que a equipa está confiante: "A forma como treinaram mostrou que querem conquistar os três pontos. Fiquei satisfeito e convicto de que vamos conseguir, porque quem representa este clube tem de estar pronto."



Tiago Fernandes admitiu um "respeito total" por José Peseiro e acrescentou: "Sou funcionário do cube há oito anos e demonstrei total disponibilidade para ajudar."