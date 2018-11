Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Varandas recusa falar do novo treinador mas promete: "O Sporting vai voltar a ser muito forte"

Presidente leonino dedicou o triunfo deste domingo ao lesionado Battaglia e não quis falar da substituição de Peseiro.

20:34

Frederico Varandas deixou este domingo uma garantia aos adeptos do Sporting, dizendo que vai tomar as decisões que forem necessárias em prol do clube leonino. Antes disso dedicou o triunfo a Battaglia, médio que saiu lesionado no jogo com o Santa Clara.



"Primeira palavra, estes três pontos vão para o Battaglia, o grupo dedica-lhe estes três pontos. Segunda palavra vai para os sportinguistas que vieram aqui encher este estádio, com chuva e vento, debaixo de um temporal, e apoiaram a equipa até ao fim", referiu aos jornalistas.



"A terceira palavra vai para todos os sportinguistas, mesmo o que não estiveram neste estádio: enquanto eu estiver aqui, posso dar a garantia de que nunca me vai faltar coragem para tomar as decisões que eu entender serem as melhores para o Sporting. Essas decisões virão sempre da minha razão e do meu instinto. E podem registar isto: o Sporting vai voltar a ser forte, vai voltar a ser muito forte", assegurou.



Sobre Marcel Keizer, o técnico holandês apontado como substituto de José Peseiro, Varandas disse apenas não ser "assunto para agora".