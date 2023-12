Vencedor da Maratona do Porto de 2022 foi suspenso por oito anos

O queniano James Mwangi Wangari, vencedor da Maratona do Porto em 2022, foi suspenso por oito anos por doping, anunciou esta sexta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

O maratonista, de 29 anos, foi justamente apanhado na corrida do Porto, em 06 de novembro de 2022, com uma análise que acusou norandrosterona. É desclassificado da prova e todos os seus resultados posteriores àquela data são anulados.

No Porto, foi o primeiro na meta, com 2:08.47 horas, no que era o melhor resultado da sua carreira.

O castigo começa a contar, retroativamente, em 21 de dezembro de 2022, pelo que a suspensão só terminará em finais de 2030.

A AIU refere que o atleta lhe escreveu a argumentar que não houve dopagem intencional e que pedia um novo teste, o que não foi viável, pelo que lhe foi imputada uma violação da legislação antidopagem.

Em fevereiro passado, o atleta requereu uma audição e o assunto foi indicado para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). Após uma série de reuniões com a AIU, foi confirmado que o atleta cometeu a violação das regras.

A AIU também anunciou a suspensão de mais dois quenianos: Joyce Chepkemoi Tele, por 18 meses, e Rebecca Jepchirchir Korir, por 24 meses.