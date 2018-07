Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venda de camisolas paga transferência de Ronaldo

Réplica oficial da camisola do craque português custa 145 euros.

Por Francisco Laranjeira | 01:30

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, por 117 milhões de euros, é um fenómeno não só desportivo, mas também financeiro. A euforia que a chegada de CR7 a Turim provoca é de tal ordem que o negócio pode ser pago só através da venda de camisolas do avançado português.



Disponível por 145 euros na loja da Juventus, a camisola de Ronaldo esgotou nas primeiras horas e os pedidos online – que atingiram os 7 milhões – provocaram o ‘crash’ do site do clube italiano. Estimativas em Itália apontam para um encaixe na ordem dos 148,8 milhões de euros, se somente 10 por cento dos adeptos ‘bianconeri’ (12 milhões de fãs em Itália) adquirirem a camisola.



O que, por si só, pagaria a transferência de Ronaldo para a Juventus, assim como o primeiro ano de ordenados do craque português. Na Juventus Store, vende-se a cada 60 segundos uma camisola com o nome de Ronaldo nas costas. Trocando por miúdos... Ronaldo paga-se a si mesmo.



A euforia provocada pela presença de Ronaldo em Itália não se mede só em camisolas. As ações da Juventus valorizaram 30% nos últimos 7 dias, aumentando o seu valor de mercado para 853 milhões de euros, uma valorização de cerca de 200 milhões de euros.



A consultora KPMG estima que a chegada do craque português deve permitir um acrescento entre 100 e 130 milhões de euros nas receitas da equipa a partir de 2019/20. Nas redes sociais, o fenómeno CR7 faz-se sentir.



No Twitter, por exemplo, o Real Madrid viu sair quase 1 milhão de seguidores nas 24 horas após o anúncio oficial da transferência. Já a Juventus viu crescer o seu Twitter em 1,1 milhões de utilizadores, 1,4 milhões no Instagram e meio milhão no Facebook.



Entretanto, a apresentação de Ronaldo na segunda-feira contempla apenas os testes médicos e conferência de imprensa. Não haverá portas abertas no estádio, por motivos de ordem pública.



Primeiro autógrafo à venda online

A primeira camisola autografada de Ronaldo na Juventus foi parar ao site de leilões eBay, à venda por 13 mil euros. Mas esta terá sido, alegadamente, roubada. Um canal transalpino enviou um jornalista à Grécia e este pediu a um turista italiano no hotel para abordar o jogador e conseguir o autógrafo. CR7 assinou mas o jornalista não conseguiu voltar a falar com o turista, que colocou no Instagram fotos da filha com a camisola. E depois no Ebay.