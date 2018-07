Ronaldo paga ao Fisco espanhol antes de seguir para Itália

Acordo obriga a pagamento de 18 milhões e pena suspensa de 2 anos de prisão.

Cristiano Ronaldo quer sair de Espanha com a contas saldadas e prepara-se para pagar 18,8 milhões de euros ao Fisco espanhol, por causa do processo em que é acusado de evasão fiscal.



O jornal desportivo As noticia esta quinta-feira que o jogador está prestes a assinar o acordo para liquidar a dívida de 14,7 milhões de euros, acrescida de de multa. O jogador não é obrigado a estar presente, podendo o documento ser assinado pelo seu representante legal, José Antonio Choclán, especialista em assuntos fiscais.



O acordo já está pronto há várias semanas, mas só agora será rubricado, devido a atrasos no processo burocrático.



A alegada falta de apoio do Real Madrid em todo este processo terá sido uma das razões que levopu CR7 a decidir sair de Espanha.