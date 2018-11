Vice-campeão Miguel Oliveira recebido em apoteose no aeroporto de Lisboa

Dezenas de pessoas juntaram-se esta segunda-feira no aeroporto para receber o português.

Dezenas de pessoas juntaram-se esta segunda-feira no aeroporto de Lisboa para receber o português Miguel Oliveira, que se sagrou vice-campeão do mundo de Moto2, após ter terminado o Grande Prémio da Malásia no segundo lugar.

O piloto da KTM foi surpreendido à chegada à capital, já que os seus fãs compareceram com bandeiras, buzinas e ainda uma enorme faixa onde se podia ler: "Oliveira, és o nosso campeão".

Entre abraços e felicitações, que partiam de todos os lados, Miguel Oliveira mostrou-se orgulhoso por ter repetido em Moto2 o título de vice-campão de 2015, na categoria abaixo.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmigueloliveira44%2Fposts%2F2091533987570501%3A0&width=500" width="500" height="752" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>