António Rebelo deixa estrutura leonina.

13:19

António Rebelo, vice-presidente do Sporting, também dirigente do CIF, vai apresentar demissão do cargo que ocupa no clube de Alvalade, devendo ser acompanhado por outros elementos do conselho diretivo dos leões, segundo avança o jornal Record A decisão do ainda dirigente surge na sequência dos acontecimentos dos últimos dias que têm abalado o Sporting.