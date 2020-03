Cristiano Ronaldo está no Santiago Bernabéu esta noite, para assistir ao Real Madrid-Barcelona (20h00). Trata-se do primeiro regresso de CR7 àquela que foi a sua casa durante nove anos, antes de rumar à Juventus, no verão de 2018, e logo para uma partida especial.O internacional português deverá ver o clássico num camarote privado, longe do olhar dos mais curiosos. Recorde-se que CR7 tinha um encontro esta noite, o Juventus-Inter, que acabou adiado devido ao surto de coronavírus em Itália.