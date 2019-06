Vitória de Portugal na Liga das Nações rende mais de 10 milhões de euros aos cofres da Federação

Para lá do reforço do prestígio internacional, a conquista da Liga das Nações permitiu a Portugal encaixar 10,5 milhões de euros. Depois dos 4,5 milhões garantidos à partida (2,25 pela entrada na prova e 2,25 pela vitória no Grupo na Liga A), a Seleção Nacional garantiu ainda mais 6 milhões de euros pelo triunfo na final. De notar que, caso tivesse sido finalista vencido, Portugal teria arrecadado um total de 9 milhões.Com mais esta verba, a Federação Portuguesa de Futebol vê os seus cofres voltarem a ser reforçados, chegando a uma verba já bem próxima dos 130 milhões de euros conquistados no atual milénio, isto no que a prémios de provas internacionais diz respeito.O maior deles foi garantido no Euro'2016, onde foi Portugal campeão, com 25,5 milhões, logo seguido pelo Mundial'2006 e Euro'2012 (15 milhões) e Euro'2004 (14,7). No total, juntando todas as provas, Portugal já amealhou 129,4.