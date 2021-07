Vitória italiana no Euro 2020 estraga a festa aos adeptos ingleses 

O ambiente de festa que se vivia dentro e em torno do estádio de Wembley, em Londres, tornou-se sombrio e silencioso após a derrota de Inglaterra pela Itália na final do Euro2020, no domingo.

Em vez dos cânticos que se escutaram durante toda a tarde, os milhares de adeptos ingleses deixaram o estádio calados, desiludidos, a maioria resignada com o resultado.

"Foi dividido, mas a Itália executou melhor e marcou os penáltis que precisava", lamentou James Collins, em declarações à agência Lusa, no final.

Chris "estava confiante na primeira parte", mas considerou que Inglaterra não jogou tão bem na segunda parte e no prolongamento, apontando ainda responsabilidades ao árbitro por não ter castigado mais os jogadores italianos.

Já Adam foi mais positivo, lembrando que esta foi a primeira final num torneio internacional em 55 anos.

"Foi um jogo disputado e perdemos por pouco. Foi importante chegar à final. Temos de perder uma para ganhar a próxima", afirmou à Lusa.

Após o jogo de domingo (1-1 após prolongamento, 3-2 no desempate por grandes penalidades), a Itália conta agora no seu historial com quatro Mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006), sendo apenas superado pelo Brasil, que é pentacampeão mundial, e dois Europeus (1968 e 2021).

A Itália conquistou hoje o segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

Inglaterra procurava a primeira conquista deste título, mas foi a Itália que alcançou o seu segundo título continental, depois de ter vencido o Campeonato Europeu em 1968.

O palco da final de hoje do Euro2020, o Estádio de Wembley, já tinha recebido as finais do Mundial de 1966, conquistado por Inglaterra 4-2 contra a Alemanha, e do Euro1996, o qual acabou com a Alemanha vencedora (2-1) contra a República Checa.