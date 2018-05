Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória quer ficar mais dois anos na Luz

Treinador garante estar mais motivado do que quando chegou.

Por Filipe António Ferreira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Rui Vitória reafirmou este sábado na última conferência de imprensa de antevisão da época a vontade de continuar no Benfica até ao final do contrato (2020).



"Tenho contrato com o Benfica, ainda tenho mais vontade do que quando cá entrei. Não tinha títulos e agora tenho seis mais uma série de coisas. A contribuição para a valorização de jogadores, a contribuição financeira, o aparecimento de jovens jogadores, o aumento das assistências no estádio. Se já tinha ambição naquela altura, agora que sentimos aquele sabor e sei o que temos de fazer, não tenham dúvidas de que a minha vontade é muito grande. Vou estar aqui mais dois anos", disse o treinador quando questionado pela CMTV.



O técnico reiterou que está já a trabalhar em força para a nova temporada: "Não tenho as medalhas ao peito nem sou pessoa de dizer isto constantemente, mas sei que sinto um grande envolvimento na preparação de um próximo ciclo. Sinto uma grande ambição de ganhar novamente e é isso que nos tem guiado ao longo dos últimos dias. Os grandes clubes são assim, trabalham o presente e preparam muito bem o futuro, corrigindo o que tem de ser corrigido. Estamos a todo o gás a trabalhar a próxima época."



Numa análise ao campeonato, Vitória falou em "muitas peripécias". "O que me parece é que o Benfica ter ganhado quatro vezes seguidas fez com que, de forma genérica, muita gente não quisesse que ganhássemos de novo. Não ganhámos este, mas já estamos a trabalhar à procura do próximo", salientou Rui Vitória.



Outro dos assuntos abordados na antevisão do jogo de deste domingo com o Moreirense na Luz foi a despenalização de Rúben Dias. "Se muitos dos lances que existem fossem analisados como este, não sei o que seria do campeonato. Poder jogar é, para mim, uma grande... uma boa notícia. É um jovem de 20 anos, o único central português a jogar nas grandes equipas portuguesas, um jogador de qualidade", reconheceu.



Por fim, sobre o Moreirense, Vitória alertou para o facto de os cónegos precisarem de pontos para se manterem na Liga. "Vai organizar-se bem defensivamente, vai ser rigoroso e vai querer tapar os caminhos para a baliza, aproveitando para sair em contra-ataque."



Luisão pode dizer adeus

Luisão pode despedir-se este domingo do Benfica, pois está em final de contrato e ainda não renovou. Segundo o CM apurou, o central e o presidente Luís Filipe Vieira até já teriam chegado a um princípio de acordo para a renovação por mais um ano, mas após a exibição do brasileiro, de 37 anos, com o Tondela (derrota por 3-2), dificilmente esse acordo se concretizará.



No entanto, poderá integrar a estrutura diretiva do clube.



CD despenaliza defesa Rúben Dias

Rúben Dias foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pode defrontar o Moreirense, revelou este sábado o clube encarnado na sua página oficial.



"O recurso do Benfica teve provimento e Rúben Dias foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, estando livre para ir a jogo contra o Moreirense", escreve o Benfica, referindo-se ao levantamento da suspensão de dois jogos aplicada ao jogador.



Rúben Dias tinha sido castigado pelo CD na sequência de um processo instaurado com base em auto de flagrante delito lavrado pela Comissão de Instrutores (CI) da Liga, a partir de um lance protagonizado por Rúben Dias e Gelson Martins no dérbi.



João Félix é novidade nos convocados

João Félix, que foi uma das figuras do triunfo do Benfica sobre o Sporting em juniores, é a grande novidade dos convocados de Vitória. Menos de 24 horas depois do jogo, o jovem, de 18 anos, vai estar no banco no jogo com o Moreirense.



Benfica bate Sporting no dérbi de juniores

O Benfica venceu o dérbi de juniores frente ao Sporting por 3-1 e cimentou assim a liderança no campeonato de juniores, aumentando para 8 pontos a vantagem sobre Sporting e Sp. Braga (menos um jogo). João Félix foi o destaque ao bisar.