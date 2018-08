Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zakarya chumba nos exames médicos e não será reforço do FC Porto

Jogador de 29 anos tinha tudo certo para rumar ao Dragão.

19:46

Zakarya chumbou nos exames médicos realizados esta terça-feira e, desta forma, não será reforço do FC Porto. O lateral-esquerdo do Belenenses, de 29 anos, tinha tudo certo para ser jogador dos dragões - ontem tinha realizado a última partida pelos azuis do Restelo - mas acabou por reprovar nos exames.



Refira-se que Zakarya saiu lesionado da partida de ontem diante do Moreirense, sendo substituído ainda antes do intervalo.



Em atualização