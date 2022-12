Benfica despede-se de Pelé com um "até sempre"

O Benfica reagiu esta quinta-feira à morte do antigo futebolista brasileiro Pelé com um "Até sempre, Pelé" seguido de um coração.

No Twitter, os 'encarnados' complementam a homenagem com uma foto do astro 'canarinho', com a camisola do Santos, ao lado de Eusébio, com a do Benfica.

O Museu Benfica -- Cosme Damião despediu-se igualmente do atleta hoje falecido com uma imagem dos mesmos atletas, ambos falecidos, com o título "O reencontro dos Reis do Futebol! Eusébio e Pelé serão sempre recordados por nós".

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).