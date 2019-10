O Sporting de Braga venceu este domingo em casa o Santa Clara, por 2-0, no jogo de encerramento da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao nono lugar.Wilson Eduardo (13 minutos) e Ricardo Horta (58) marcaram os golos dos bracarenses, que somaram pela primeira vez esta temporada duas vitórias seguidas no campeonato.Com este triunfo, o Sporting de Braga passou a somar 11 pontos, os mesmos do Santa Clara, que caiu para a 10.ª posição.