Sérgio Conceição antecipa "tarefa extremamente difícil" do FC Porto na Liga dos Campeões

O treinador do FC Porto antecipou uma "tarefa extremamente difícil" no duelo com os ingleses do Chelsea, ditado hoje pelo sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Todos sabem do poderio, a todos os níveis, das equipas que estão nos quartos de final. Independentemente do adversário que viesse a calhar, seria uma tarefa extremamente difícil. Considero que estão em prova os oito melhores clubes da Europa, vão ser bons jogos, bem disputados, e difíceis para todos", analisou Sérgio Conceição.

Confrontando com uma recente intervenção do presidente do clube, Pinto da Costa, que referiu que a atual equipa do FC Porto tem valor para ir à final da Liga dos Campeões e vencer o troféu, o treinador preferiu focar-se no curto prazo.

"Acredito que é muito importante ganhar o próximo jogo em Portimão. Depois, haverá um jogo com o Santa Clara e a seguir falaremos da Liga dos Campeões. Mas no FC Porto queremos sempre vencer o próximo jogo", disse Sérgio Conceição.

Os 'dragões' têm o primeiro jogo dos quartos de final da prova em casa, em 07 de abril, deslocando-se ao terreno do Chelsea, para a segunda mão, em 13 de abril.

Caso passe esta eliminatória, o FC Porto irá encontrar nas meias-finais o vencedor do duelo entre os ingleses do Liverpool e os espanhóis do Real de Madrid.