Sporting é campeão nacional de futsal

O Sporting sagrou-se este domingo campeão nacional de futsal ao golear o Benfica por 6-2 na Luz, somando o terceiro triunfo na final à melhor de cinco.Os leões, que já tinham ganho esta época a Liga dos Campeões, a Taça da Liga e a Taça de Portugal (referente ao ano passado), confirmaram o seu 16º título no historial da competição. E foram demolidores na Luz. Estiveram a perder por 1-0 e acabaram por dar a volta para 2-6, com todos golos a serem apontados por seis jogadores diferente. Até o guarda-redes Guitta marcou.Na hora da consagração, Nuno Dias, campeão pela sexta vez, referiu: "A diferença entre o Sporting e o Benfica não é de 6-2. Foram uns dignos vencidos e não mereciam sair derrotados desta maneira no último jogo. Fizemos uma grande época. Em 50 jogos só perdemos um jogo no prolongamento. Tivemos a melhor defesa e o melhor ataque da fase regular . Fizemos a melhor época de sempre." Já o capitão João Matos enalteceu a "invencibilidade" da equipa. "Ganhámos tudo o que havia para ganhar. É este o ADN do Sporting." Joel Rocha, técnico do Benfica, reconheceu a justiça do vencedor.