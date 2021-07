Negócio com ações trama ‘Rei dos Frangos’

José António Santos, conhecido como ‘Rei dos frangos’, estará a ser investigado, no mesmo inquérito de Luís Filipe Vieira, devido aos negócios relacionados com o presidente do Benfica e com o Novo Banco (NB). Em concreto, estarão em causa a OPA falhada do Benfica, que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) travou em 2019, e a compra da dívida da Imosteps, empresa que pertencia a Vieira, a um fundo norte-americano, ao qual o NB a vendera por um valor abaixo do real em 2019.O dono da Valouro comprou à Somague e ao NB, em 2017, as participações que estas entidades detinham no Benfica: investiu cerca de três milhões de euros e ficou com uma participação de 12,7%. Em novembro de 2019, o Benfica anunciou uma OPA, oferecendo o preço de cinco euros por ação.