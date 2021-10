A direção do Sporting teme que um novo chumbo das contas dos Relatórios de Gestão referentes aos dois anteriores exercícios tenha fortes implicações na credibilidade do clube. E, consequentemente, na capacidade de atrair receitas e investimento. Uma situação que ganha especial importância num momento em que os responsáveis financeiros do emblema de Alvalade assumem a necessidade de colocar no mercado, até setembro de 2022, 50 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas.