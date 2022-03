Domingos Soares de Oliveira, novo CEO da SAD do Benfica, (cargo em parceria com o presidente Rui Costa), implementou uma série de regras para as reuniões, de forma a evitar fugas de informação, apurou o Mais Sport.Uma das imposições mais marcantes tem a ver com o uso de telemóveis, que agora têm de ficar à porta da sala desses encontros.