Médio do FC Porto Matheus Uribe operado ao punho direito

O futebolista internacional colombiano Matheus Uribe foi este sábado operado ao punho direito, horas depois da goleada caseira do FC Porto ao Sporting de Braga (4-1), na oitava jornada da I Liga, anunciaram os 'dragões'.

"No boletim clínico está Matheus Uribe, que foi esta manhã submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no punho direito. A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do doutor Miguel Trigueiros. O atleta já teve alta e está a recuperar no domicílio", explicou o clube, através de uma nota publicada no sítio oficial na Internet.

Matheus Uribe lesionou-se recentemente ao serviço da seleção da Colômbia, mas jogou os 90 minutos frente ao Sporting de Braga, recorrendo a uma proteção no punho direito.

O médio, de 31 anos, foi o único ausente no treino matinal do FC Porto, que começou a preparar a receção aos alemães do Bayer Leverkusen, da terceira ronda do Grupo B da Liga dos Campeões, prevista para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'dragões', que ocupam a segunda posição da I Liga, com os mesmos 19 pontos do Sporting de Braga, estando provisoriamente a dois do líder invicto Benfica, que joga este sábado em Guimarães, voltam ao trabalho no domingo, a partir das 17h00, novamente no Olival.

Na Liga dos Campeões, o conjunto orientado por Sérgio Conceição segue sem pontos na quarta e última posição do Grupo B, liderado pelos belgas do Club Brugge, com seis, seguidos do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Atlético de Madrid, ambos com três.