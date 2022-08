Gastroenterite e fadiga muscular levaram Uribe e Grujic a deixar jogo em Vizela

Os futebolistas Matheus Uribe e Marko Grujic tiveram de ser substituídos durante a vitória do FC Porto em Vizela, por 1-0, no domingo, da segunda jornada da I Liga, face a uma gastroenterite e fadiga muscular, informaram os 'dragões'.

"O médio colombiano [Uribe], que foi substituído por Otávio ao intervalo, está a recuperar de uma gastroenterite, enquanto o sérvio [Grujic], que saiu à passagem da hora de jogo para dar o lugar a [Stephen] Eustáquio, apresentou fadiga muscular", especificaram os campeões nacionais no sítio oficial na Internet, horas depois de novo triunfo na prova.

Os dois médios juntam-se no boletim clínico do FC Porto ao defesa Wilson Manafá, que recupera de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito desde dezembro de 2021, quando restam cinco dias para a receção ao Sporting, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'azuis e brancos' vão regressar hoje ao trabalho, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para começarem a preparação do 'clássico' da terceira jornada frente ao vice-campeão nacional, que está aprazado para as 20:30 de sábado.

Um golo do defesa espanhol Iván Marcano aos 90 minutos garantiu no domingo a vitória tangencial do FC Porto na visita ao Vizela, permitindo aos campeões nacionais seguirem na liderança do campeonato, com os mesmos seis pontos de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, mais dois do que o Sporting, que ocupa provisoriamente o quinto lugar.