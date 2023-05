Armando Evangelista deixa comando técnico do Arouca após quinto lugar na I Liga

O treinador português Armando Evangelista vai deixar o Arouca, depois de ter levado o clube ao quinto lugar da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, anunciaram esta segunda-feira os arouquenses.

Armando Evangelista, de 49 anos, orientou o clube nas últimas três temporadas, conseguindo o regresso ao principal escalão, em 2020/21, e a manutenção na época passada, com o 15.º lugar, antes de igualar a melhor classificação de sempre no primeiro escalão, repetindo o quinto posto de 2015/16.

"O Arouca anuncia a saída do treinador Armando Evangelista do comando técnico do clube. Em nome do presidente Carlos Pinho, de toda a estrutura e família arouquense, fazemos votos de agradecimento a Armando Evangelista e restante equipa técnica por todo o trabalho e dedicação em prol do clube, fazendo, ainda, votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", lê-se no comunicado dos arouquenses.

O técnico começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Vitória de Guimarães, na época 2009/10, clube no qual cumpriu a formação, passando pelo Vizela antes de ter ascendido à equipa B dos vimaranenses, que conseguiu subir à II Liga, em 2014.

Evangelista chegou até a iniciar a temporada 2015/16 no conjunto principal de Guimarães, mas acabou por sair, ao final de sete jornadas, e, posteriormente, somou experiências no Varzim, Penafiel e Vilafranquense, antes de chegar a Arouca.

Em 2020, o treinador ingressou no emblema arouquense, que havia ascendido do Campeonato de Portugal no ano anterior, e conseguiu subir à I Liga de imediato, com o clube a concluir a época no terceiro lugar da II Liga e a vencer o play-off de acesso ao primeiro escalão frente ao Rio Ave.

Se o regresso dos 'lobos' ao principal escalão foi atribulado, com a manutenção a ser assegurada na jornada de encerramento do campeonato, o terceiro ano de Evangelista a dirigir a equipa foi de destaque, com o técnico a conseguir igualar a melhor classificação e pontuação do clube, quinto lugar, com 54 pontos, e um histórico apuramento para a Liga Conferência Europa.

Com a saída do treinador que mais jogos fez ao serviço do Arouca na I Liga (68), o clube procura agora um substituto para preparar a próxima temporada, que começará na terceira pré-eliminatória da terceira competição europeia de clubes.