O Paris Saint-Germain acionou esta segunda-feira a cláusula de compra do empréstimo de Nuno Mendes, fazendo entrar nos cofres do Sporting a quantia de 38 milhões de euros, num negócio que rendeu no total 45 milhões.



Os leões confirmam assim a transferência a título definitivo do lateral-esquerdo de 19 anos para o Paris Saint-Germain.









Ver comentários