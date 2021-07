O FC Porto arrancou esta sexta-feira a pré-época com um aviso muito claro de Sérgio Conceição. “A nossa motivação tem de ser permanente e os jogadores têm de atacar o treino e o jogo no limite, porque não sabemos que treino ou jogo poderá ser decisivo na conquista de títulos. Estar no FC Porto é desafiar sempre os limites, correndo como se não houvesse amanhã”, afirma o treinador à...