Abel Ferreira é eliminado da Taça do Brasil e não fala com os jornalistas pela terceira vez consecutiva

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil em futebol, na quinta-feira, ao voltar a perder com o São Paulo, desta vez em casa, por 2-1.

Em jogo disputado no Allianz Parque, o 'verdão' precisava de recuperar de uma desvantagem de 1-0 trazida do primeiro jogo, mas voltou a perder, apesar de ter saído para o intervalo com vantagem de um golo.

Joaquin Piquerez adiantou o Palmeiras, aos 34 minutos, com um cruzamento desde o lado esquerdo do ataque e com a bola a entrar diretamente na baliza, mas o São Paulo empatou praticamente após o reatamento, aos 49, por Caio Paulista.

A eliminatória tornou-se difícil para o Palmeiras e ainda mais ficou aos 89, com David praticamente a 'fechar' o jogo com o 2-1 para o São Paulo, numa transição rápida dos visitantes.

No final, Abel Ferreira não falou aos jornalistas, pela terceira vez consecutiva, e foi o diretor Anderson Barros que pediu "paciência" face a alguma contestação dos adeptos e num momento em que o campeão Palmeiras segue em quinto no campeonato.

"Não podemos precipitar-nos para não colocar abaixo tudo isso. Temos de ter a consciência para ver onde é que estamos a errar", disse o dirigente, reconhecendo que o treinador luso pediu reforços.

A derrota em casa com o São Paulo é o quarto jogo consecutivo sem vencer (dois empates e duas derrotas) e nos últimos 10 jogos apenas teve quatro vitórias.

O próximo compromisso da equipa campeã em título é já no domingo, com a visita ao Internacional, em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão.