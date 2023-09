Abel Ruiz convocado por Espanha para defrontar Geórgia e Chipre

O avançado do Sporting de Braga Abel Ruiz voltou esta sexta-feira a ser convocado para a seleção espanhola de futebol, para os embates com Geórgia e Chipre, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

O ponta de lança, de 23 anos, conta duas internacionalizações pela 'roja' e integra a lista dos 24 convocados do selecionador Luis de la Fuente para a visita à Geórgia, na sexta-feira, dia 08 de setembro, e a receção ao Chipre, no dia 12, em Granada.

Esta é a primeira convocatória depois de a Espanha se ter sagrado campeã da Liga das Nações, em junho último, da qual já não consta o então capitão Jordi Alba, que, aos 34 anos, pôs termo à sua carreira na seleção, após 92 jogos e nove golos, disputando três Mundiais, três Europeus, os Jogos Olímpicos Londres2012 e uma Taça das Confederações, conquistando o Euro2012.

Com apenas dois jogos disputados, e uma derrota frente à Escócia, a Espanha segue no quarto lugar do Grupo A de qualificação, com três pontos, menos nove do que os escoceses, que contam quatro jogos, e menos um do que Noruega e Geórgia, com quatro e três jogos, respetivamente.

O jovem avançado do FC Barcelona Lamine Yamal, de apenas 16 anos, é a grande novidade da convocatória da 'roja'.