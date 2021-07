Ações de Vieira da Benfica SAD valem mais do que caução a pagar no caso Cartão Vermelho

As ações que Luís Filipe Vieira detém da Benfica SAD já valem mais do que o valor da caução que tem de pagar no caso Cartão Vermelho: como cada título fechou esta sexta-feira com a cotação de 4,14 euros, as 753 615 ações da Benfica SAD detidas por Vieira valem mais de 3,1 milhões de euros. Vieira tem de prestar uma caução de três milhões de euros. José António dos Santos, arguido no mesmo inquérito, prestou esta sexta-feira a caução de dois milhões de euros, através de um depósito autónomo no processo-crime.



O ex-presidente do Benfica poderá vir a prestar a caução milionária com a entrega das ações da Benfica SAD. Ao que o CM apurou, neste momento, Vieira não pondera prestar a caução em dinheiro, ainda que este cenário possa mudar.



Se assim for, Vieira poderá prestar a caução com a entrega em garantia de imóveis, ações da Benfica SAD ou uma garantia bancária. Sobre este assunto, Magalhães e Silva, advogado do ex-líder do Benfica, já disse o seguinte: “É possível [a caução] ser prestada em numerário, em títulos, em hipotecas. Não é necessário ser em dinheiro. Pode dar imóveis.”