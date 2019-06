Acordo entre João Félix e Atlético de Madrid já está fechado

Está fechado o acordo entre o Atlético de Madrid e João Félix. Já so falta assinar contrato, nas próximas horas, e tudo indica que as assinaturas vao ser postas no papel já durante o dia de amanhã.



João Félix passou o dia com Jorge Mendes em reunião com os representantes do clube espanhol. Há acordo total de verbas, uma vez que o Atlético de Madrid vai entregar os 120 milhões ao jogador que os irá depois entregar ao Benfica para rescindir o contrato.