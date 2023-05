Adepto cai da bancada superior do estádio do V. Guimarães e é transportado para o hospital. Jogo esteve interrompido

O adepto do V. Guimarães que caiu do anel superior da bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques, aos 28 minutos da receção dos vitorianos ao Vizela, foi transportado ao hospital. Segundo foi possível apurar, a vítima deixou o recinto imobilizada.



Assim que se apercebeu do sucedido, o árbitro Hélder Malheiro interrompeu a partida, com as equipas médicas dos dois clubes, assim como a do estádio, a encaminharem-se ao local para prestar os primeiros socorros. Nuno Leite e Armando Guimarães, vice-presidentes do Vitória, acompanharam de perto a situação, assim como o líder António Miguel Cardoso, que também se deslocou ao relvado.

O jogo esteve interrompido cerca de 10 minutos e foi entretanto reatado. Cerca de meio minuto depois do jogo recomeçar, André Silva fez o 2-0 para o V. Guimarães e aproximou-se da ambulância onde o adepto foi transportado, que à altura ainda se mantinha na zona exterior do relvado, para lhe dedicar o golo.