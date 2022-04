Onze metros mais perto: FC Porto dá passo decisivo para o título

O FC Porto venceu a ‘final’ de Guimarães e deu um passo muito importante tendo em vista a desejada festa nos Aliados. Num encontro de serviços mínimos, Taremi arrancou dois castigos máximos, apenas marcou um, o suficiente para derrotar o V. Guimarães e confirmar o recorde de invencibilidade - Conceição atinge os 57 jogos consecutivos sem perder no campeonato.









Com Uribe de fora, o técnico dos dragões chamou Grujic à missão de trancar o meio-campo. Outra novidade: na frente, o escolhido foi Taremi, em detrimento de Evanilson. E o avançado iraniano tornou-se mesmo a figura da partida.

À exceção de uma perdida de Pepê, logo aos 3’, o fim de tarde solarengo quase convidava a uma sesta no estádio, face à falta de motivos de interesse no relvado. Até que Taremi, sempre inteligente na abordagem a este tipo de lances, consegue antecipar-se a Bruno Varela e sofre um contacto que o atirou para a marca dos 11 metros. Remate colocadíssimo e 0-1.









Para se perceber bem o que foi a primeira parte, essa grande penalidade de Mehdi Taremi foi o único remate enquadrado até ao intervalo. O V. Guimarães lá acordou na segunda parte e começou a ameaçar a defesa portista, mas nada mais do que isso - obrigou a um par de cortes difíceis de Pepe e Mbemba.

À hora de jogo, filme repetido. Taremi, o persa que é fino como um gato, volta a montar a armadilha e é derrubado por Varela. Desta vez, o guardião vitoriano adivinhou o lado e defendeu. Em 17 penáltis batidos desde que está em Portugal, foi o primeiro falhado pelo iraniano.









"Estou alerta e desconfiado": As palavras de Conceição

"Título? Estou sempre alerta e muito desconfiado. Quando as equipas e as pessoas se distraem um pouco, acontecem alguns dissabores. Estamos muito focados e concentrados em fazer o melhor", garantiu no final Sérgio Conceição, técnico do FC Porto.



Adepto invade e tenta agressão

O jogo no D. Afonso Henriques já estava nos descontos quando um adepto, visivelmente transtornado, entrou a passo e tranquilamente no relvado. Dirigiu-se a Rochinha, tentando abraçá-lo, mas depois deu dois pontapés no jogador do V. Guimarães. Ainda antes de ser manietado pelos responsáveis de segurança, que nada fizeram para evitar a invasão de campo, o indivíduo (aparentemente adepto do V. Guimarães) dirigiu-se então a Geny Catamo e tentou também pontapear o jogador vitoriano que está cedido pelo Sporting. O indivíduo foi depois transportado para a esquadra a fim de ser identificado para posterior abertura de processo judicial.



Ninguém pára o FC Porto

Somar e seguir. Conceição parece estar numa rota imparável para o título, ultrapassou uma barreira difícil e um recorde histórico - são agora 57 jogos seguidos sem perder na Liga, mais um do que fez John Mortimore, no Benfica, entre 1976 e 1978.



Perigoso e inaceitável

Um adepto entrou no relvado, a passo e à vontade, e ainda pontapeou jogadores do Vitória. A situação acabou sem consequências, mas é grave e inaceitável. Também não faltou, mais uma vez, o arremesso de tochas e objetos para o campo.