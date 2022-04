Há uma vaga de fundo no Benfica para o regresso de Bruno Lage. O CM sabe que alguns dirigentes das águias acalentam a esperança, ainda que ténue, de contar com o ex-treinador na próxima época.



Rui Costa já tem tudo acertado com Roger Schmidt para assumir o comando técnico dos encarnados em 2022/23, mas ainda não há contrato assinado com o treinador alemão, que termina o vínculo ao PSV no fim desta época.









