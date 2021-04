A chegada do autocarro do Sporting ao Estádio São Luís, em Faro, acabou por originar incidentes entre os adeptos leoninos e as forças de autoridade que, uma vez mais, procuraram evitar aglomerações ao redor do recinto desportivo. Assim que a viatura leonina passou, foram lançadas tochas e utilizado outro material pirotécnico.Como consequência deste foco de confusão um adepto dos leões acabou detido e outro teve mesmo de ser hospitalizado.