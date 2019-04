Adepto do FC Porto diz ter vibrado mais com falta de Felipe sobre André Horta do que com golo

Antigo jogador do Benfica decidiu recorrer às redes sociais para "comentar" as declarações divulgadas no Porto Canal.

ANDRÉ HORTA NO SEU MELHOR pic.twitter.com/KgmLYAGduY — sof d+ ? (@sofdmais) April 1, 2019

"Gritei mais com aquela bordoada que o Felipe dá ao André Horta, contra o Benfica, do que com o golo. Ele dá aquela bordoada, vira-se para o público e eu... caraças pah, pus-me em cima da cadeira... É disto que o povo gosta". Foi este comentário feito por um adepto do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, que motivou largas discussões nas redes sociais.O próprio ex-jogador do Benfica, André Horta, utilizou o Instagram para reagir, com alguma ironia, aos comentários do adepto afeto aos dragões."E depois puseste-te em cima da cadeira com isto também?", questionou André Horta numa mensagem acompanhada por um vídeo do golo marcado nos últimos minutos do encontro entre dragões e águias no estádio do Dragão, que acabou por dar o empate ao Benfica nesse jogo.Horta utilizou ainda uma imagem dos jogadores encarnados a festejar o título dessa temporada para perguntar: "Ou só com isto?".No Twitter o vídeo tem sido muito divulgado e tem gerado imensos comentários por parte das massas associativas de ambos os clubes.Atualmente a representar o Los Angeles FC, André Horta não esquece a rivalidade entre Benfica e FC Porto.