Adepto morre no estádio do Schalke 04 durante jogo com o Bayer Leverkusen

O Schalke 04 lamentou este sábado, em comunicado, a morte de um adepto nas bancadas da Veltins-Arena, durante o duelo entre o clube de Gelsenkirchen e o Bayer Leverkusen, que os visitantes venceram por 3-0."O futebol fica em segundo plano hoje. Um espectador desmaiou na curva sul durante o jogo. Infelizmente, todas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Enviamos as nossas sentidas condolências à família. O nosso pensamento está com vocês", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do emblema alemão.De referir que, enquanto o adepto estava a ser assistido pelas equipas médicas, alguns dos steawrds presentes no estádio taparam todos os ânguelos para não o expor.