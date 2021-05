Polícia dispara para travar festa dos adeptos do Sporting no Estádio de Alvalade

Centenas de adeptos do Sporting envolveram-se esta terça-feira em confrontos com elementos da polícia nas imediações do Estádio de Alvalade.As autoridades estão a tentar desmobilizar os milhares que se encontram junto ao estádio do Sporting. A polícia já foi obrigada a disparar para travar a multidão.



Os agentes da PSP avançaram sobre os adeptos com uma carga mais 'musculada', criando-se um ambiente de confusão e tensão no exterior do estádio, enquanto dentro de campo os 'leões' até estão a ganhar 1-0 ao conjunto 'axadrezado'. Ato contínuo, foram arremessados objetos e artefactos pirotécnicos na direção dos elementos das forças de segurança.

O Sporting pode sagrar-se hoje campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, caso vença o Boavista, no Estádio José Alvalade. Os 'leões', que não festejam a conquista do título nacional há 19 anos, desde 2002, lideram o campeonato, com 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto (74), segundo colocado, que tem mais um jogo.