Águia vence o Tondela antes do Clássico

O Benfica venceu esta sexta-feira o Tondela de forma justa, embora com alguns sustos. Jorge Jesus fez descansar alguns jogadores antes do importante clássico de quinta-feira com o FC Porto.A ausência de Otamendi levou Jesus a mudar o esquema para 4x4x2. Se a alteração mostrou um Benfica mais atacante, também revelou debilidades que o Tondela não soube aproveitar.As águias tiveram 20 minutos avassaladores com Everton e Pizzi em grande. À pressão alta que o Tondela fez nos instantes iniciais, o Benfica respondeu com rápidas transições. Seferovic teve a primeira grande chance do encontro que desperdiçou. Logo a seguir Everton, de cabeça, testou a atenção de Trigueira. Cebolinha era a principal dor de cabeça dos defensas dos beirões. Numa rápida descida pelo flanco direito, aos 12’, o brasileiro cruzou na perfeição para Pizzi rematar de forma vitoriosa.Mas o Benfica queria mais e arrumar o resultado antes do importante clássico com o FC Porto. Conseguiu-o num grande golo de Everton (talvez a melhor exibição de águia ao peito ao fim de 43 jogos). Pizzi foi outra vez importante no arranque da jogada.O Tondela sentiu os dois golos, mas ainda assim teve hipóteses para marcar. As desatenções da defesa encarnada permitiram ao goleador Mário González ter duas oportunidades. Primeiro Helton resolveu e depois foi Lucas Veríssimo a evitar o remate.No segundo tempo o jogo mudou de sentido. O Benfica acomodou-se e permitiu ao Tondela criar oportunidades. No duelo González-Helton Leite, o brasileiro foi gigante e levou sempre a melhor em três lances.Até ao apito final, Jesus mudou alguns habituais titulares – Pizzi e Rafa saíram enquanto Diogo Gonçalves começou no banco– e a equipa voltou a acordar. Dispôs ainda de mais duas chances para dilatar o marcador (que seria penalizador para aquilo que o Tondela fez).Missão cumprida das águias, agora com o duelo pelo segundo lugar na mente. O FC Porto, na Luz, é o próximo adversário."A equipa está muito confiante e faltam cinco jogos. Quatro para a Liga e a final da Taça de Portugal. Queremos vencer os cinco", disse Jorge Jesus. O técnico destacou os primeiros 30 minutos da equipa: "Fizemos um excelente jogo e marcámos dois golos. Entrámos muito fortes e depois continuámos a ter oportunidades, mas falhámos muitos. Fizemos o golo 100 na época e isso também é prova da qualidade ofensiva da equipa". Jesus falou ainda sobre a figura do jogo. "Este é o Everton que eu conheço", disse o técnico, que, antes de falar na ‘flash’, mandou calar uns "miúdos" que faziam barulho."Estou feliz, porque estou a crescer dentro da equipa. É o meu primeiro ano na Europa. A adaptação é sempre difícil, mas o míster e os meus companheiros estão a ajudar-me e espero crescer mais ainda", disse no final Everton.O Benfica surgiu em Tondela com velocidade embalado pelo brasileiro Everton e pela qualidade técnica do capitão Pizzi. Antes dos 20 minutos o Benfica criou quatro grandes chances e fez dois golos. Eficácia de 50% que tranquilizou.Na 2ª parte essa percentagem diminuiu.Waldschmidt voltou a merecer a confiança de Jesus e, mais uma vez, voltou a não ser o jogador importante que já foi no início da temporada. Seferovic –o melhor marcador da Liga – voltou a ter duas grandes chances, mas esteve mais uma vez perdulário.Tarde tranquila de Manuel Mota no Estádio João Cardoso. Sem casos, o árbitro de Braga esteve sempre muito perto dos lances. Da única vez que teve de puxar dos cartões, mostrou (bem ) um cartão amarelo a Chiquinho, que impediu uma transição do Tondela.Um cheirinho de Cebolinha do Brasileirão e da seleção canarinha. Serviu Pizzi no 1-0 e marcou o segundo da equipa com um golo daqueles só ao alcance dos craques. Bom jogo.– Ao nível do seu compatriota Everton. Foi o grande responsável por manter o resultado, sobretudo na segunda parte. Um punhado de grandes defesas deste gigante que sentou Odysseas.– Não comprometeu na defesa e aventurou-se no ataque sempre, quase sempre pela certa. Saiu cansado.– Um bom defesa que limpou muitas bolas, mas também causou alguma calafrios. Em certos lances arriscou em demasia.– Mais certinho em jogo que o colega do centro da defesa, fruto da sua experiência, que lhe dá um posto de autoridade.– Dinâmico na esquerda, fez várias assistências para golo, que não foram, e tentou marcar de livre.– Ocupou a posição de trinco, onde, solitário, não se sente muito à vontade. Fez bons passes a rasgar e de média distância, mas foi várias vezes ultrapassado em velocidade pelos adversários.– Fez 20 minutos de grande nível, inaugurando o marcador aos 12’. Participou na jogada do segundo golo ao entregar a bola ao Everton. Foi desaparecendo com o decorrer da partida.– Fez boas arrancadas e criou jogadas perigosas. Poupado na segunda parte para quinta-feira.– Mesmo com boa exibição coletiva, não se destacou.– Não marcou e teve algumas ocasiões para isso. Algumas por culpa própria - um falhanço incrível, sozinho, frente à baliza -, outras por mérito de Trigueira.– Entrou para refrescar o meio-campo ofensivo e ao mesmo tempo ajudar o Gabriel nas tarefas defensivas. Fez pouca coisa.– Quase que não se viu no tempo que jogou, ocupando a mesma zona de terreno de Waldschmidt.– Endiabrado, sempre com a bola colada aos pés, tentou marcar no pouco tempo que esteve em campo.– Entrou para render Gilberto e aquecer para o jogo contra o FC Porto, dentro de cinco dias.– Estreia e dois minutos de jogo do jovem brasileiro, que há dois anos custou sete milhões de euros.