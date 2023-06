O Al Nassr de Cristiano Ronaldo anunciou esta sexta-feira que vai fazer parte da pré-temporada em Portugal.A equipa saudita, que terminou o campeonato no segundo lugar, estará no nosso país entre os dias 3 e 21 de julho.Segue-se uma digressão ao Japão, de 21 a 29 de julho, com jogos previstos para os dias a 25 e 27 com o PSG e o Inter, respetivamente.