Alemanha e Espanha empatam e Suíça é derrotada pela Ucrânia

A Alemanha e Espanha empataram esta quinta-feira a um golo, enquanto a Ucrânia venceu a Suíça (2-1,) com Seferovic (Benfica) a marcar o golo dos suíços, na primeira jornada do grupo 4 (Liga A), da Liga das Nações de futebol.

No embate entre alemães e espanhóis, o avançado germânico Timo Werner, reforço do Chelsea para a nova época, marcou primeiro, aos 51 minutos, mas, aos 90+6, José Gayà (Valência), restabeleceu a igualdade no marcador.

Waldschmidt, reforço do Benfica para a nova temporada, não saiu do banco de suplentes da seleção da Alemanha.

Já no jogo entre a Ucrânia e a Suíça, a formação do Leste europeu adiantou-se através de Andriy Yarmolenko (West Ham), aos 14 minutos, tendo o benfiquista Haris Seferovic marcado para os suíços aos 41, num potente remate rasteiro de fora da área.

No segundo tempo, a Ucrânia fixou o resultado, graças a Oleksandr Zinchenko, do Manchester City, aos 68 minutos.

A Ucrânia lidera o grupo A com três pontos, seguida por Alemanha e Espanha (um ponto), enquanto a Suíça está em último ainda sem pontos.

Nos jogos desta quinta-feira da Liga B, a Rússia bateu a Sérvia por 3-1, com um 'bis' de Dzyuba e um golo de Karavaev, enquanto Mitrovic apontou o único tento da formação derrotada.

A Hungria venceu a Turquia por 1-0, com Dominik Szoboszlai a marcar o único golo do encontro, o País de Gales ganhou à Finlândia (1-0), com Kieffer Moore em destaque ao assinalar o golo dos britânicos, e a Bulgária e a Irlanda empataram a uma bola, com o golo dos búlgaros apontado por Kraev (ex-Gil Vicente) e Duffy a conseguir a igualdade já em tempo de compensação (90+3).

Na Liga C, a Eslovénia e a Grécia empataram (0-0), tal como a Moldávia e o Kosovo (1-1), com Nicolaescu e Kololi, respetivamente, em destaque, ao assinalarem os golos da partida.

Na seleção da Eslovénia, o avançado do Sporting Andraz Sporar foi titular e jogou os 90 minutos da partida frente à Grécia, mas não conseguiu evitar o nulo.

Na Liga D, a Letónia empatou a zero na receção a Andorra, enquanto as Ilhas Faroe venceram Malta por 3-2.