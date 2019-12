Alemão Weigl custa 20 milhões ao Benfica

Julian Weigl, médio do Borussia Dortmund, vai mesmo ser jogador do Benfica, com o clube da Luz a pagar 20 milhões de euros, apurou oAs negociações decorriam há várias semanas, mas nas últimas horas uma reunião entre Luís Filipe Vieira e os responsáveis germânicos acabou por ser decisiva para a conclusão do processo. Nos próximos dias ficará definido se o jogador, de 24 anos, vai ser integrado na equipa principal já no próximo mês ou no verão.Apostado em dar armas a Bruno Lage para enfrentar os próximos desafios (ultrapassar, pelo menos, a fase de grupos numa eventual presença na Champions do próximo ano é uma prioridade), o nome de Julian Weigl mereceu desde sempre aprovação da estrutura técnica encarnada. O internacional alemão esteve recentemente em Portugal e visitou mesmo o Estádio da Luz e o Centro de Estágio do Seixal. Nessa altura, e tal comonoticiou, Weigl ficou muito agradado com a possibilidade de deixar Dortmund e rumar a Lisboa.Faltava apenas o Benfica chegar a acordo com o Borussia. Tal acabou por acontecer nas últimas horas. Weigl, que tinha contrato por mais uma época e meia, deve assinar por cinco temporadas. A cláusula de rescisão, dada a reconhecida qualidade do jogador, deve situar-se nos 100 milhões de euros.O médio brasileiro Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), de 22 anos, pode ser o próximo reforço dos encarnados.Gedson Fernandes promete ser um dos alvos preferenciais do plantel do Benfica nesta reabertura do mercado. Ontem, as imprensas inglesa e francesa deram conta do interesse do Manchester United e do Lyon pelo médio de 20 anos.Segundo a televisão Sky, representantes do jogador (Pini Zahavi passou a ser o empresário) estiveram recentemente em Inglaterra à procura de um negócio pelo médio, que envolva um empréstimo até final da época, com uma cláusula opcional de 40 milhões de euros.O internacional português, depois de ter estado em destaque no arranque da época passada, que o levou a renovar o contrato até 2023, não tem sido opção regular na equipa principal desde que Bruno Lage assumiu o seu comando técnico.Também o Tottenham já demonstrou interesse em Gedson Fernandes para o reforço da equipa já em janeiro.A Liga publicou a estatística dos melhores marcadores dos últimos dez anos. Jonas, antigo avançado do Benfica, surge no topo da tabela, com 110 golos (132 jogos). Lima (Benfica, Sp. Braga e Belenenses) surge no 2º lugar (83).O clube mexicano Atlas anunciou ontem a contratação de Gérman Conti ao Benfica. O central argentino, de 23 anos, chega cedido por empréstimo até ao final da temporada."A chegada ao Benfica foi muito importante para mim e para a minha família. Deu-me tudo. É como se fosse a minha primeira casa. E deu-me muito para continuar a triunfar e ser quem sou hoje em dia", disse Di María (PSG) em entrevista à UEFA.O Benfica vai abrir o Estádio da Luz aos adeptos para assistirem ao primeiro treino de 2020. A sessão começa às 17h00.