Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho ameaça funcionários com despedimento caso seja destituído

Presidente do Sporting reuniu com 200 funcionários em Alvalade antes da assembleia geral.

12:47

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, reuniu esta sexta-feita em Alvalade com cerca de 200 funcionários do clube a quem ameaçou de despedimento caso venha a ser destituído do cargo na Assembleia Geral convocada para este sábado.



Os funcionários do Sporting, recorde-se, têm que ser sócios do clube pelo que poderão participar - e votar - na assembleia convocada por Marta Soares.



Bruno de Carvalho voltou a violar a suspensão de funções ao convocar todos os "diretores, funcionários e capitães de equipas" do Sporting para a reunião desta manhã, véspera da assembleia geral destitutiva.



Em atualização