Alerta máximo no Jamor para jogo de alto risco entre o FC Porto e o Sporting de Braga

A Polícia de Segurança Pública classificou a final da Taça de Portugal de domingo (17h15) entre o FC Porto e o Sp. Braga como um jogo de "risco elevado", mas está confiante numa "operação limpa e tranquila".

Mapa de acessos à Taça de Portugal







Foi no relvado do Jamor que a intendente Ana Cristina, comandante da Divisão Policial de Oeiras, explicou as as linhas orientadoras da operação de segurança: "O efetivo vai contemplar um conjunto de valências da polícia para garantir que este jogo, que é de risco elevado, tenha o máximo de segurança, conforto e tranquilidade para os adeptos.









