Alexandrina Cruz faz história no futebol português ao tornar-se presidente do Rio Ave

Está feita história no futebol português. Alexandrina Cruz é a primeira mulher eleita para liderar um clube da Liga no triénio 2023/2026.A gestora foi eleita presidente de direção do Rio Ave com 1006 votos a favor, 60 votos em branco e 11 votos nulos num universo de 1077 votantes. Amândio Couteiro será o presidente da mesa da Assembleia Geral.A nova líder dos vilacondenses, tem 45 anos, é gestora, e é funcionária da câmara municipal de Vila do Conde.Alexandrina Cruz fez parte, nos últimos 20 anos, do elenco diretivo do Rio Ave. Desta vez, avançou, em eleições com lista única, para suceder a António Silva Campos, ao fim de um ciclo de treze anos no comando do clube.